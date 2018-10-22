Kredi faizlerinin artması ikinci el otomobil piyasasını vurdu

Nilüfer'de her hafta Pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında müşteri bekleyen esnaf, son 2 aydır satışların durma noktasına geldiğini belirterek siftah yapamamaktan şikayetçi. Bundan 2 ay öncesine kadar satışların iyi olduğu pazarda bugünlerde yaprak kımıldamıyor. Araçlarını satamayan vatandaşlar ise kara kara düşünüyor.

Kredi faizlerinin artması sebebiyle kimsenin kredi çekemediğini ifade eden ikinci el oto satıcıları “Satışlar son birkaç ayda yok denecek kadar az. Siftah yok. Kredi faizleri yükselince kimse kredi çekip araç almaya yanaşmıyor. İşler durgun, pazarda herkes siftah yapamamaktan şikayetçi. Araç fiyatları da arttı. Pazara gelen vatandaşlar da sadece araçları inceleyip gezip gidiyor” dedi.

Burak Türker - Ahmet Faruk Çabuk