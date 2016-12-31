İlçeye bağlı Yeşilçimen Mahallesinde oturan Avcı ailesinin ilk çocuğu Aslı Avcı (8), doğuştan yakalandığı ve halk arasında balık pulu veya balık derisi olarak bilinen hastalığın tedavisi için yardım bekliyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kızını tedavi edemediğini ifade eden acılı baba Fatih Avcı, “ Kızımın doğuştan yakalandığı bu hastalıktan kurtulabilmesi için sürekli tedavi görmesi gerekiyor. Bu hastalığın yüzde 100 bir tedavisi yok, ama yapılan tedavi ile Aslı’yı iyiye tutmaya çalışıyoruz. Üç ayda bir kızım için devlet para veriyor fakat bu da bize yetmiyor. Ben sigortalı bir işte çalışamıyorum. Çünkü çalışırsam kızımın üç ayda aldığı para iptal olacak. Devletimizden bize yardım etmesini bekliyorum” dedi.

İki çocuğunun olduğunu ifade eden anne Asya Avcı ise “Hasta olan kızımdan başka birde küçük oğlum var ancak hasta kızımdan dolayı ona ayıracak zamanım kalmıyor. Çünkü sürekli kabuk attığı için Aslı’nın vücuduna günde iki defa vazelin ve krem sürmem gerekiyor. Günde en az iki defa elbiselerini değiştirmemiz lazım. Elbiseye de para yetiştiremiyoruz. Bunun yanında kızım okulda arkadaşlarıyla oynayamadığı, gezemediği için şikâyet ediyor ve bu da bizi çok üzüyor.Yetkililerden kızımın tedavisi için yardım istiyorum“ ifadelerini kullandı.

Okumayı çok sevdiğini ancak tedavisinden dolayı çoğu zaman okula gidemediğini belirten küçük Aslı ise “Ben de arkadaşlarımla oynamak, onlarla okula gidip gelmek istiyorum. Okulda herkes benden kaçıyor, kimse benimle oyun oynamıyor, elimi bile tutmuyor. Ben iyileşmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Faruk Yavuz