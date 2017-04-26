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Küçük Furkan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu

Konya’da yaşayan 8 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Furkan Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olaylardan etkilenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

Küçük Furkandan Cumhurbaşkanı Erdoğana 15 Temmuz mektubu

26 Nisan 2017 22:35
Küçük Furkan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu - Tıkla İzle

Konya’nın Ilgın ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Furkan Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanan olaylardan etkilendi. Küçük Furkan babasından da yardım alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı. Furkan ayrıca mektubun içine bayramda topladığı harçlığını da koydu.

15 Temmuz’da bir sürü olaylar olduğunu ve bu olaylardan çok etkilendiğini söyleyen Furkan Şahin, “Mektup yazmaya karar verdik babamla. Yazdıktan sonra da gönderdim. Ülkemizi yok edecekler diye korktum. Cumhurbaşkanı’na bir şey olacak diye korktum. Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Ülkemizi bombalayacaklar diye çok korktum. Vatanımızı ve milletimizi kurtardığınız için çok teşekkür ederim” dedi.

“Benden istediğiniz bir şey varsa yaparım”

Olayları televizyondan gördüğünü de aktaran Furkan Şahin, “Mektup yazdığımda da küçüktüm hala küçüğüm. Benden istediğiniz bir şey varsa yaparım. Cumhurbaşkanım yeni bir bayram yaklaşıyor. Size bir daha mektup yazacağım. Umarım beğenirsiniz. Biriktirdiğim paramı da göndereceğim. Siz isterseniz ben büyüğünce teröristleri kovabilirim. Şimdilik ne isterseniz yapacağım. Vatanımızı, milletimizi korumak için ve cumhurbaşkanımızı korumak için ben komiser olmak istiyorum” diye konuştu.

Furkan Şahin’in babaannesi Gülendan Şahin ise, “Cumhurbaşkanım seni çok seviyoruz. Ülkemizi, milletimizi, Türkiyemizi Allah’ım çok korusun. Düşmanlara Allah fırsat vermesin. Sen kazandığın için çok sevindik, memnun olduk. Furkanım seni çok sevdiği için mektup yazdı. Seni çok seviyor” şeklinde konuştu.

Barış Gök-Mustafa Beşer
 

Etiketler: Furkan, Konya


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