Küçük oyunlar çocukları obeziteden koruyor

Özyaman, zamanının büyük bölümünü dışarıda arkadaşlarıyla geçiren okul çağı çocukları, özellikle öğle yemeklerinde genellikle fast food yedikleri ve gün boyu hazır gıdalara yönelmeyi tercih ettikleri için, obezite tehlikesiyle baş başa kaldıklarını söyledi.

Diyetisyen Özyaman, zararsız fast food önerilerini şöyle sıraladı:

“Hazır olarak satılan içerisinde bir sürü katkı maddesi bulunan hazır kekler yerine,onunla birlikte zaman geçirerek sağlıklı atıştırmalıklar (kek, kurabiye, kraker) yapıp,hatta yaptıklarından arkadaşlarına götürmesini teklif edin,bu sayede kantin modelindense sağlıklı besinlerle beslenmesini biraz da olsa kısıtlamış olursunuz. Evde gün içerisinde sık kullandığı odalara küçük meyve tabakları bırakın. Dikkatini çekmek için doğrayıp kürdana batırın yanına da fındık, badem, ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıklar bırakın. Sağlıklı meyve toplarıyla birlikte, meyvelerden şekiller ve figürler yapıp dikkatini çekmesini sağlayabilirsiniz. İçerisi yağ ve kanserojen madde dolu olan cipsler yerine, evde patatesleri incecik doğrayın, baharatlayıp çok az tuzlayın ve fırınlayın. Paket jelibonlar yerine kurutulmuş meyveleri (elma/armut/hurma) kullanmayı deneyin. Kalori deposu olan hazır pizzalar yerine, evde tost ekmeklerinin üzerine 1 er dilim kaşar peyniri, sucuk, domates ve biber koyarak fırınlayın. Böylece alacağı kaloriyi yüzde 70-80 oranında azaltmış olursunuz. Hazır hamburger ve hamburger sosları yerine, evde et köfte, domates sosu, marul ve turşu kullanarak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Asitli içecekler yerine, evde mevsim meyvelerinden kompostolar yapın. En sevdiği bardağına koyup içerisine buz ve pipet koyarak dikkatini çekmesini sağlayın. Su şişelerinin üzerine sevdiği çizgi film karakterlerininkaplamalarını yapıştırın. Her biten şişeyi başka bir karakterin kabıyla değiştirebileceğini söyleyin. Haftada 2-3 kez yapabileceği bir spor dalı seçip onu teşvik edin ve yeteneğinin daha fazla olduğu bir spor dalını yapmasını sağlayın. Siz yanındayken asansör değil merdiven kullanmaya dikkat edin, böyle daha eğlenceli olduğunu söyleyip, inerken veya çıkarken basamakları saymasını söyleyip eğlenceli hale getirin. Yemek porsiyonlarını ayarlayamayacağı için TV, telefon ve tablet karşısında yemek yemesine izin vermeyin.”

Diyetisyen Özge Akar Özyaman, zararsız fast food yemeklerinin tariflerini de vererek, patatesleri kızartmak yerine uzun elma dilimleri halinde kesip 6 dakika haşlayın, taze biberiye ve zeytinyağıyla harmanlayıp 200 derece fırında altın rengi alana dek fırınlayın. Kızarmış patatesten daha lezzetli, daha sağlıklı olacak. Tavuk baget için kızarmış tavuk bagetlerin lezzeti akılları baştan alsa da tavuğu kızartmadan da aynı sonucu almak mümkün. Sağlıklı bagetin sırrı doğru baharat kullanımında, doğru ısıda pişirmede” dedi.

Özyaman, ekmeksiz burgerda yapılabileceğini ifade ederek, burger köftenizi alırken kasabınıza yağsız olarak iki tur çektirerek alın, sevdiğiniz baharatlarla tatlandırın ve köftenizi evde kendiniz yapın, sotelenmiş kırmızı soğanla karamelize kıvamında soğanlar yapın, üzerinde eritmek için yağlı cheddar peynir ya da burger peyniri yerine yağsız taze kaşar eriterek ekmeksiz servis edin” diye konuştu.

Diyetisyen Özyaman, sebzeli burgerın da zararsız fast food olarak tercih edilebileceğini kaydederek tarifini şu şekilde verdi;

“Soğan, havuç, patates ve kabağı rendeleyin. Maydanozu ince kıyın. Sarmısağı ezin. Tüm malzemeyi, kepekli ekmek kırıntısı, yumurta ve haşlanmış mercimekle karıştırın. Kabak rendesinin suyunu sıkarak koyun. Soya sosu, kimyon, köri, tuz ve karabiberle baharatlandırın. Hamburger ekmeğinizden biraz büyük olacak şekilde yassı köfte şekli verin. Tavayı ısıtın, çok az yağ koyun ve arkalı önlü pişirin. Üzerinde bir dilim taze kaşar eriterek servis edin.”