Küçükçekmece Belediyesi'nden POMEM’e hazırlanan gençlere eğitim

Küçükçekmece Belediyesi, polislik mesleğini yapmak için gerekli olan POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) sınavının iki aşamasının ilk basamağı olan spor mülakatı için ilçe genelinde başvuru yapan gençlere ücretsiz hazırlık kursu veriyor. Kurs kapsamında zamana karşı yarışan adaylar yüksek atlama, takla atma, ağırlıkla koşu, çeviklik ve reaksiyon hızı ile ilgili eğitime tabi tutuluyor. Arif Nihat Asya İlköğretim Okulu spor salonunda ter döken adaylar hem kendileriyle hem de kursa gelen diğer adaylarla başarılı olmak için kıyasıya yarışıyor. Ekim ayından bu yana yaklaşık 100 kişinin eğitim verdiği hazırlık kursunda hafta içinde spor mülakata giren gençlerden yüksek oranda başarı sağladı. Hazırlık kursunda POMEM hazırlık kursunun yanı sıra PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) kurslarına da katılımın yoğun olduğu öğrenildi.

“1 aylık eğitim içerisinde 100 kişiye yardımcı olmaya çalıştık”

Gençlere verilen eğitimlerle ilgili bilgi veren Küçükçekmece Belediyesi spor eğitmeni Yunus Emre Şimşek, “Küçükçekmece Belediyesi POMEM, PAEM sınavına girecek olan adaylara hizmet vermektedir. Küçükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza verilmektedir. POMEM kurslarımız üniversitesi mezunu arkadaşlarımızın polislik mesleği için yapılan spor mülakatına yardımcı olmak için yapılmaktadır. POMEM kurslarımız ekim ayında başladı 1 aylık eğitim içerisinde toplamda 100 kişiye yardımcı olmaya çalıştık, bu 100 kişinin yüzde 80’i sportif faaliyetleri 37 ile 47 saniye arasında yapmış bulunmaktadır. Eğitim içerisinde takla, denge, koordinasyon, çeviklik ve reaksiyon hızı ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Bu sene buraya gelen adaylardan birçoğu 37 ile 47 saniye arasına ulaşamadıkları için bizden yardım aldılar ve biz bunu giderek geliştiriyoruz” dedi.

“Hocalarımız eşliğinde sınav için ter döküyoruz”

Sınava hazırlanan Hamza Altunışık ise “Burada POMEM sınavına hazırlanıyoruz, ben yaklaşık olarak bir haftadır buraya geliyorum. Belediyemizin açmış olduğu ilanı gördükten sonra çalışmalarımı burada sürdürmeye karar verdim. Burada birçok arkadaşla POMEM sınavına hazırlanıyoruz. Çarşamba günü inşallah POMEM mülakatına gireceğim. Burada hocalarımız eşliğinde hem sınav için ter döküyoruz hem de eğleniyoruz. Burada bulunan parkurun bir benzeri de mülakata gireceğimiz salonda olacak, sınav stresimizi bu parkurda hazırlanarak minimuma düşürüyoruz” şeklinde konuştu.

Ufuk Kıvık

