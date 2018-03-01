Küçükçekmece'de ekipler gece boyunca karla mücadele etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından Küçükçekmece’de herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla 14 kar küreme aparatlı tuz serici, 4 çift kabinli servis aracı, 4jcb loder gece boyunca çalıştı.

“Ekipman ve ekiplerimizle sahadayız”

Küçükçekmece Belediyesi, 24 saat boyunca karla mücadele kapsamında toplam 37 personel, iki gece amiri ve bir şef ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gece buzlanmaya karşı yolları temizleyen ekipler, yoğun bir buzlanmaya karşı yaklaşık olarak 42 ton tuz kullandı. Karla mücadele kapsamında Küçükçekmece Belediyesi’nin hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Tüm ekipman ve ekibimizle sahadayız. Olası yoğun bir kar yağışında, öncelikli olarak ana ulaşım akslarının ulaşıma açık olmasını sağlayacağız. Hastane ve okul yollarının ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz görev yapacak. İş makineleri ile bir yandan karı temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapacağız” diye konuştu.