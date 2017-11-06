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Küçükçekmece’de park halindeki 2 araç alev alev yandı

Küçükçekmece’de park halinde iki araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Araçların yanma anı telefon kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmecede park halindeki 2 araç alev alev yandı

06 Kasım 2017 07:21
Park halindeki 2 araç alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, 04. 00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 araç yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra polis ekipleri araçlar üzerinde inceleme yaptı. Araçların yanma anı cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

İsmail Bulut

Etiketler: araç yangını, küçükçekmece

 

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