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Kül olan evde Kur’an-ı Kerim yanmadı

Çaycuma'da meydana gelen yangınında evde bulunan herşey kül olurken Kuran-ı Kerim ise yanmadı.

Kül olan evde Kuran-ı Kerim yanmadı

22 Mart 2018 18:20

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde Ayhan Akçakoca'ya ait ev çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Çaycuma Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ihbar üzerine yangına müdahale etti. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale gelirken yapılan araştırmalarda sadece Kur’an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü. Ekiplerce teslim alınan Kur’an muhafaza edilerek ev sahibine teslim edildi.
Ev sahibi Akçakoca ile eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

Emrah Yıldız
 

 

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