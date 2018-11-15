Kümese giren köpek 34 tavuğu telef etti

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Halit Değirmenci, sabah saatlerinde evinden çıktığında kümesin önünde 34 tavuğun tamamını yerde serili vaziyette bulduğunu belirtti. Hemen yetkililere haber verdiğini söyleyen Değirmenci, ''Tavukları kontrol ettiğimde hepsinin telef olduğunu fark ettim. Gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu arada alanda gezen Sibirya cinsi kurt köpeği kümese girdi. Bunun üzerine kümesin kapısını kapatarak yetkililere haber verdim'' dedi.

Hisarcık Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından kümeste yakalanan Sibirya cinsi kurt köpeğinin daha sonra görevlilerin elinden kaçtığı öğrenildi.

Mustafa Akçay - Yunus Daşdemir

