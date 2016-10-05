Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nce Cerrahpaşa’da gerçekleştirilen YEDAM Genel Merkezi açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Musul DAEŞ tarafından işgal edildiğinde Irak merkezi hükümeti neredeydi”

Irak Meclisi’nin Başika kararını değerlendiren Kurtulmuş, “Türkiye’nin Başika’daki varlığı, oradaki özellikle Musul’un DAEŞ tarafından işgali sonrasında ortaya çıkan bir zorunluluk dolayısıyladır. Musul DAEŞ tarafından bir günde işgal edildiğinde Irak merkezi hükümeti neredeydi. Yine birçok Irak şehri bir günde işgal edildiğinde uluslararası camia neredeydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başika'daki varlığı da, Suriye’deki operasyonu da işgalci bir amaçla değildir. Orada terör örgütlerinin ortaya çıkarmış olduğu siyasi belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve özellikle Musul halkının korunması ile ilgili olarak Türkiye Başika’da yer almaktadır. Oradaki yerel unsurlara, peşmergelerle son derce yakın temas içinde Musul’un kurtarılması meselesine Türkiye başında itibaren kafa yormaktadır. Bu kararı anlamakta zorluk çektiğimizi, bu kararı doğru bir karar olarak görmediğimizi, Türkiye’nin hem Irak’ın toprak bütünlüğünün sağlanması açsından üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiğini ifade etmek istiyorum. Irak toprakları toprakları paramparça olmuş vaziyette. Suriye toprakları paramparça vaziyette. Irak merkezi hükümeti eğer bir konu etrafında çalışacaksa ‘nasıl olur da toprak bütünlüğü sağlanabilir, terör örgütlerinin faaliyetlerine nasıl son verilir’ bu konu üzerine kafa yorması lazım” diye konuştu.

“Irak parçalanmışken Başika’daki Türk ordusunun varlığına kimsenin karşı çıkmaya hakkı yoktur”

Türkiye’nin terör örgütlerinin temizlenmesi konusunda Irak hükümeti ile işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Musul’un DAEŞ tehdidi altında olmasına karşı olduğunu ifade etmektedir. Musul Musul halkına, Irak Irak halkına aittir. Hiç bir terör örgütün oradaki etnik yapıyı değiştirme çabasına ne Türkiye olarak bizim müsaade etmemiz mümkün, ne Irak ya da başka ülkenin müsaade etmemesi lazım. Eğer beraber çalışılacaksa ‘nasıl Musul’u DAEŞ’tan temizleyeceğiz, nasıl diğer terör örgütlerinin Irak toprakları içinde faaliyetlerine mani olacağız’ Biz bu konularda işbirliğine hazırız. Irak bu kadar bölünmüş, parçalanmışken, orada istikrar unsuru olarak bulunan Başika’daki Türk ordusunun varlığına kimsenin karşı çıkmak hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

“Türkiye Başika’nın tartışma konusu yapılmasına müsaade etmeyecektir”

Kuzey Irak’taki yerel yönetimin Türkiye’den kendi birliklerinin eğitimi konusunda destek istediğini hatırlatan Kurtulmuş, “Bu konu tartışma konusu değildir, Türkiye Başika’nın tartışma konusu yapılmasına müsaade etmeyecektir” ifadelerini kullandı.



Mehmet Altunışık