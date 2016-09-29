Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi Çamlimanı koyunda zıpkınla avlanmak için denize giren evli ve 2 kız çocuk babası 54 yaşındaki Hakan Güler’e, su sporları yapan Yiğit Koçak'ın kullandığı ve içinde turistlerin bulunduğu bir sürat teknesi çarptı. Hakan Güler'e çarptığını fark eden Koçak ve beraberindekiler, sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Kaça yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri, emekli beden eğitimi öğretmeni Hakan Güler'in sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan Güler'in cesedi otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir otele ait su sporları merkezinde çalıştığı öğrenilen Yiğit Koçak, sahil güvenlik ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.