Latmos’ta bin yıllık hayvan izi

Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından ilk defa 1994 yılında, Latmos Dağı'nda tespit edilen kaya resimleri günümüze kadar ulaşırken, o dönemde yaşayan hayvanların izleri de ortaya çıkmaya başladı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Latmos’tan sadece insanların değil, dönem yaşamış hayvanların da izlerinin günümüze kadar ulaşabildiğini ifade ederek, “Latmos Dağları, kültür varlıkları açısından Bizans Dönemi’nde Anadolu’nun en zengin ve en önemli yerlerinden biri olmuştur. M.S. 7. yüzyıldan itibaren Latmos Dağları’nda yapılarını inşa etmeye başlayan bu insanlar, engebeli ve sarp arazi koşullarına rağmen, günümüze kadar ulaşan eserlerini yapmışlar. Seramiğin yoğun olarak kullanıldığı bu dönemden sadece insanların bizlere bıraktığı bu yapılar değil, o dönemde yaşayan bir hayvanın bıraktığı iz de bize kadar ulaştı. Muhtemelen bir Bizanslı seramik ustasının hazırladığı seramiklerin kurutulması için koyduğu alana köpekgillerden bir hayvan girmiş. Henüz yaş olan seramiklerin üzerine basan hayvan, bin yıl öncesinde tarihe izlerini bırakmış. Üzerinde köpekgillere ait bu seramik parçasını sergilenmesi için Aydın Arkeoloji Müzesi’ne teslim edeceğiz” dedi.

Onur Durmuş

