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Lice ve Hani'ye bağlı 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 6 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice ve Haniye bağlı 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

08 Aralık 2016 23:07

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, operasyon düzenlenecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, Lice'ye bağlı Birlik, Şenlik, Erginköy ile Hani'ye bağlı Aşağıturalı, Yukarıturalı ve Topçular köyünde saat 21.00'dan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Lice ve Hani kırsalında, 4 Aralık'ta başlayan ve dün sona eren "Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil" operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. 


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