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Lodos Didim’i vurdu

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan lodos tekneleri batırdı. Sahil ve yürüyüş yolu yosunla dolup taşarken, yaşanan afet sabah ortaya çıktı. Balıkçı tekneleri kurtarılırken, belediye tarafından iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı.

Lodos Didimi vurdu

19 Ocak 2018 16:50
Lodos Didim’i vurdu - Tıkla İzle

Didim’de etkili lodos balıkçı tekneleri batırdı. Lodosla birlikte Mavişehir mahallesinde kıyıda bağlı duran tekneler batarken, kimi teknelerde kıyıya sürüklendi. Şiddetli rüzgar sebebiyle sahil ve yürüyüş yolu yosun tarlasına dönerken, afeti andıran görüntüler sabah ortaya çıktı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirirken, belediye iş makineleri ve personeliyle temizlik çalışması başlattı.

Tekneleri batan balıkçılar ise tekneleri kurtarmaya çalışırken, bazı teknelerin ise halen batık halde olduğu görüldü. Sahil ve yürüyüş yolu çamur deryasına dönerken, çevredeki işyerleri ise zarar görmedi.

Tekne sahipleri ise lodosla beraber bir afetin yaşandığını belirterek, 10’dan fazla teknenin battığını ve sabahki çalışmalarla kurtarıldığını belirterek zararın 100 bin ila 200 bin TL arasında olduğunu dile getirdiler. 

Hüseyin Çalışkan

Etiketler: didim, lodos

 

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