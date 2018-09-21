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Lüks yapılar da barışıyor

Lüks yapılar da barışıyor
Lüks yapılar da barışıyor

Devletin, kaçak yapılar konusunda vatandaşıyla uzlaştığı imar barışında başvurular 5 milyonu geçti. Vatandaşlar, Yapı Kayıt Belgesi almak için 2 milyar 800 milyon TL bedel ödedi.

Kanunun ilk çıktığı günden itibaren tartışma konusu olan lüks yapıların akıbeti ise merak ediliyordu. Dün ise bu konu hakkında tebliğ yayınlandı. Tebliğde lüks yapıların artık Yapı Kayıt Belgesi için başvurabilecekleri yer aldı. Ayrıca konutların ödeyeceği bedeller konusunda da düzenlemeler yapıldı. Yapı Kayıt Belgesi, yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda yapının tamamı için verilecek. Yapının değeri sahibi tarafından belirlenemeyecek. Arsanın bulunduğu bölgenin emlak vergi değeri ve belediyelerin belirlemiş olduğu metrekare bedeli esas alınacak. Ayrıca hisseli taşınmazlarda, yapı sahibine ait hisse oranı üzerinden değer biçilecek. Yapı kullanma iznine göre; AVM, hastane, otel, enerji santrali, fabrika, imalathane ve benzeri yapılarda, maliyet bedeli aykırı bölüm üzerinden hesaplanacak. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı kayıt belgesi iptal edilecek.

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