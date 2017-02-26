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Lületaşı işlemecileri çırak bulamıyor

Lületaşı işlemeciliğinde alttan çırak yetişmemesi, mesleğin geleceği adına endişelere neden oluyor.

Lületaşı işlemecileri çırak bulamıyor

26 Şubat 2017 12:18

Dünyada sadece Eskişehir’e özgü olan lületaşı işlemeciliği, alttan çırak yetişmemesi nedeniyle gelecek için umutsuz.

1980’li yıllarda Türk işlemeciliğini muhafaza etmek adına lületaşının yurtdışına çıkışı yasaklanmıştı. Buna rağmen bu meslekte yeteri kadar gelişemediklerini belirten 40 yıllık lületaşı işlemecisi Süleyman Coşkun, “Odunpazarı evlerinde yaklaşık 100 kişi falan bu işle ilgileniyor. Tutturamayıp dükkanı hemen kapatanlar da var. Şuan lületaşı işlemeciliği çok iyi bir konumda değil. Bu mesleğin geleceği yok“ ifadelerini kullandı.

”Kaybolmakta olan bir meslek”

Lületaşı işlemeciliği için çırak yetiştirmenin kolay bir iş olmadığını belirten Coşkun, “Kaybolmakta olan bir meslek. Lületaşı çok pahalı. Çırağın eline 70 liralık taşı veremezsin. Bir tane taşla da öğrenilmiyor ki. Resme yeteneği olacak. Her şeyi yapabilecek. Kolay değil. Çırak yetişmiyor. Çünkü taş çok pahalı. İşverenler de cesaret edemiyor. Bu iş tam anlamıyla 10 senede öğrenilebilecek bir iş. O da kabiliyetli biriyse” şeklinde konuştu.

”Vergi muafiyeti bizi rahatlattı”

Kaybolmakta olan bir meslek olan lületaşı işlemeciliğine teşviki arttırabilmek 3 yıldır uygulanan vergi muafiyetinin de işlemecileri rahatlattığını aktaran Süleyman Coşkun, “Artık insanlar dükkan açma konusunda daha özgüvenli hareket edebiliyorlar. Vergi muafiyeti bizi rahatlattı. En azından rahat işliyoruz. Kaybolmakta olan bir meslek olduğu için vergi 3 yıl önce serbest bırakıldı. İnsanlar dükkan açma gibi konularda daha rahat hareket ediyor. Biz de mali anlamda çekinmeden daha rahat işliyoruz” dedi. 

Etiketler: çırak, eskişehir, lületaşı, meslek


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