"Maça iyi hazırlanmadık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye'ye 96-86'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Tibor Pleiss basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 36 sayı atan Douglas'ın çok iyi oynadığını belirten Ergin Ataman, “Nnoko da pota altında bizim uzunlarımıza ciddi üstünlük kurdu. Maça gerek mental, gerek fiziksel olarak iyi hazırlanamadık. Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini bu mağlubiyetle görmüş olduk. Önümüze bakacağız” diye konuştu.

Tibor Pleiss ise maçın sonucunun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Oğuzhan Ort