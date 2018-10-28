İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Maça iyi hazırlanmadık"

"Maça iyi hazırlanmadık"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maça iyi hazırlanmadıklarını belirterek, “Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini bu mağlubiyetle görmüş olduk” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye'ye 96-86'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Tibor Pleiss basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 36 sayı atan Douglas'ın çok iyi oynadığını belirten Ergin Ataman, “Nnoko da pota altında bizim uzunlarımıza ciddi üstünlük kurdu. Maça gerek mental, gerek fiziksel olarak iyi hazırlanamadık. Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini bu mağlubiyetle görmüş olduk. Önümüze bakacağız” diye konuştu. 

Tibor Pleiss ise maçın sonucunun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Oğuzhan Ort 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.