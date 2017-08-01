Diğer
Kategoriler

Madde krizine girip bayılan genci çocuklar endişeli gözlerle izledi |Bursa haberleri

Bursa'da madde kullanıp fenalık geçirerek bayılan genci başına toplanan küçük çocuklar endişeli gözlerle izledi.

Madde krizine girip bayılan genci çocuklar endişeli gözlerle izledi |Bursa haberleri

01 Ağustos 2017 09:53
Madde krizine girip bayılan genci çocuklar endişeli gözlerle izledi - Tıkla İzle

Tuzpazarı Muhtarlığı'nın yanında madde içtiği için bayıldığı iddia edilen gence çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. İçtiği maddenin etkisiyle kendinden geçerek yol ortasında bayılan gence ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Bayılan genç vatandaşlar tarafından "daha fazla zarar görmesin" diye gölgeye alınırken, bazı vatandaşlar ise baygınlık geçiren genci soğuk su sürerek ayıltmaya çalıştı. Genç, 112 ekiplerinin ardından kendine gelerek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Bayılan gencin başında toplanan çocuklar ve yoldan geçen vatandaşlar ise olayı endişeli gözlerle izledi.
 

Burak Türker

 

Etiketler: bursa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!