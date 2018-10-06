Maganda kurşunu cami bahçesinde oturan vatandaşa isabet etti

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Atatürk Caddesi‘nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mesut S. (45) isimli vatandaş, arkadaşları ile Döngel Merkez Camii bahçesinde oturduğu sırada yoldan geçen bir otomobil içerisindeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracın penceresinden çıkardıkları tabancalarla defalarca havaya ateş ettiler. Ateşlenen kurşunlardan birisi cami bahçesinde oturan Mesut S.'nin sağ omuzundan isabet etti. Mesut S.'yi gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, Mesut S.'nin yaralanmasına neden olan şahıs ya da şahıslar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Mesut S. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Kanber

