Olay akşam saatlerinde Düzce’de Ağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bir yakınının düğünü öncesi gelin almaya katılan Nusret Kaymak (50), nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunuyla başından vurularak ağır yaralandı. Yakınları tarafından özel bir araçla hastaneye kaldırılan Nusret Kaymak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis, olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına alırken, Nusret Kaymak’a ait cenaze, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Osman Çatana