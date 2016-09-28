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Mahalle halkı baz istasyonu için sokağa döküldü

Bolu’nun Sümer Mahallesi’nde bir binanın çatısına baz istasyonu kurulduğu iddiası mahalle halkını sokağa döktü.

Mahalle halkı baz istasyonu için sokağa döküldü

28 Eylül 2016 07:34

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi Şehit Dursun Değirmencioğlu Sokak’ta bulunan 124 nolu apartmanın çatısına baz istasyonu kurulduğunu iddia eden yaklaşık 40 kişi sakini tepkilerini göstermek için binanın etrafında toplandılar. Mahalle halkı 100 imza toplayarak savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiler.
Mahalle halkından Yüksel Özen, grup adına açıklama yaparak, “Biz bu memleket için şehitler verirken birilerinin menfaati için buraya baz istasyonu kurulmasını istemiyoruz. Kendi menfaatleri için bizim ve çocuklarımızın sağlıklarını tehlikeye atamazlar. Çocuklarımızın radyasyon tehlikesi altında yaşamasını istemiyoruz. Kamuoyunun, yetkililerin, radyasyona karşı olan tüm mercilerin bu konuda bize yardımcı olmasını rica ediyoruz" dedi.

Etiketler: baz istasyonu, bolu


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