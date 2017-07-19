Mahalle sakinleri film izler gibi sulama kanalına düşen aracı izledi

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonetin sürücüsü, virajı alamayınca DSİ sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü, daha sonra olay yerinden koşarak hızla ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Kaza haberini duyan mahalle sakinleri ise, kanalın etrafında toplanarak yaşananları izlemeye başladı. Bazı araç sürücüleri ise suya düşen kamyoneti izlemek isterken trafiğin durmasına neden oldu. Polis vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Süleyman Cenk İdaye

