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Mahalle sakinleri film izler gibi sulama kanalına düşen aracı izledi

Adana’da bir kamyonet sulama kanalına düştü. Mahalle sakinleri suya düşen kamyoneti adeta film izler gibi izlerken, yoldan geçen bazı sürücüler olayı seyretmek için durunca trafik tıkandı.

Mahalle sakinleri film izler gibi sulama kanalına düşen aracı izledi

19 Temmuz 2017 23:18

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonetin sürücüsü, virajı alamayınca DSİ sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü, daha sonra olay yerinden koşarak hızla ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Kaza haberini duyan mahalle sakinleri ise, kanalın etrafında toplanarak yaşananları izlemeye başladı. Bazı araç sürücüleri ise suya düşen kamyoneti izlemek isterken trafiğin durmasına neden oldu. Polis vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Süleyman Cenk İdaye
 


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