Mahkemeden Periscope’a yasak

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına davacı Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi ile davalılar Twitter, Apple ve Google şirketinin avukatları katıldı. Davacı Periskop şirketinin avukatı, “Marka hakkına tecavüz hali nettir. Davalılar tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasını sistematik olarak tecavüz halini devam ettirmektedirler. Bu durum bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

“Twitter’ın Periscope uygulaması üzerinden yapmış olduğu faaliyet ile davacının faaliyeti farklıdır”

Davalı Twitter şirketinin avukatı ise, “Twitter dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platformdur. Üçüncü kişilerin marka haklarına itina gösteren bir firmadır. ABD’de faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’deki markanın varlığından haberdar olması gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca Twitter’ın Periscope uygulaması üzerinden yapmış olduğu faaliyet ile davacının faaliyeti tamamen birbirinden farklıdır. Periscope uygulaması, Twitter’ın canlı video uygulamasıdır. Oysa davacının faaliyeti bambaşka bir alandır. Uyuşmazlıkta marka ihlali olduğunu düşünmüyoruz. Periscope teriminin arama motorunda çıkmasını sonlandırmak teknik olarak ve fiilen mümkün değildir. Dava reddedilsin” diye konuştu.

Tarafların beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, davalılar Twitter, Apple ve Google’ın, davacı Periscope şirketinin TPE nezdinde tescilli “Periscope” ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ve tecavüzün durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasını hükmetti. Mahkeme, ayrıca Periscope ibaresini, davalıların tanıtım sayfalarında içerikte adres bağlantılarında kullanımlarının durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, mümkün olmadığı taktirde tecavüz oluşturan davalıların mobil periscope uygulaması “periscopeco” isimli twitter hesabı ve “www.periscope.tv” adlı internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesini hükmetti.

Olayın geçmişi

Geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın sahibi olduğu “Periscope” uygulaması Türkiye’deki bir şirketle isim benzerliği çıkınca adını değiştirmek zorunda kalmış, Scope ismiyle Türkiye'deki yayın hayatına devam etmeye başlamıştı. Web üzerinden periscope.tv alan adıyla yoluna devam eden Periscope, aynı zamanda pscp.tv alan adında da faaliyet gösteriyordu. Mahkemenin bu son kararıyla birlikte periscope.tv kullanıma kapatıldı. Ancak Periscope, pscp.tv olarak yayın hayatına devam edebilecek.

Yusuf Melikoğlu

