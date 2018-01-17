Mahmut Tuncer’in halay capsleri gerçek oldu

Başarılı türkücü Mahmut Tuncer, 2018 yılını halay yılı olarak ilan ettiklerini dile getirdi. Bu kapsamda Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde halayla ilgili proje çalışmalarına başladıklarını belirten Tuncer, Akdeniz Bölgesi’nden Antalya’yı seçerek proje çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Tüm bölgeleri şehir şehir dolaştıktan sonra binlerce halay meraklısını Haziran ayında Antalya’da bir araya getirmeyi planladıklarını söyleyen Tuncer, amaçlarının dostluk ve sevgi mesajı vermek olduğunu dile getirdi. İnternette kullanıcılar tarafından kendisi için yapılan ‘Halay Komutanı’, ‘Halay yeri inceleme’ gibi capsler sonrası, projeye başlama kararı aldıklarını belirten Tuncer, "Beni komutan olarak seçtiler. 21. Halay Komutanı demişler. Ben de buna severek soyundum ve işi başlattım" dedi.

7’nin gizemi

Projeyle ilgili detayları paylaşan başarılı türkücü, "Türkiye’nin harfleri 7’den oluşuyor, dünyadaki ana renklerin 7 renkten oluştuğunu, 7 deyince de aklımıza 07 Antalya plakası geliyor ki, bir tesadüftür Antalya’nın da yazılışındaki harf sayısı 7 ve biz bu yedileri birleştirdik. Şuan çalışmalara başladık ve proje çalışmaları da başladı, finali Antalya’da olmak şartıyla Türkiye’deki 7 bölgeden belirlenen bir şehirde merkez seçip, orada halayı anlatacağız. Halay deyince, dostluk, sevgi, kardeşlik akla geliyor. Yapacağımız büyük kapsamlı projeyle halayı Avrupa’ya kadar uzanacak bir dostluk simgesi haline getirmeye çalışacağız. Onu, dostluğa ve barışa yönelik her yerde kullanacağız" dedi.

"Halayda saflar daima sıkışıktır"

Çıkacak yeni albümde de halayın ön planda olduğunu aktaran Tuncer, "Önce halayı meydana çıkaracağız, ondan sonra şehir şehir dolaşacağız. Halayın öne çıkmasının nedeni, safları sıklaştırın diyor ya hocalarımız, bizler saflar daima sıkışıktır, el ele tutuşarak dostluğu, kardeşliği gösteren bir resim. Halayın olduğu yerde, neşe muhabbet her şey vardır. Böyle bir dostluğun ve sevginin her yere yayılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

21. Halay Komutanı Mahmut Tuncer

Son olarak internette kullanıcılar yapılan ‘Halay Komutanı’, ‘Halay yeri inceleme’ gibi mizahi capsler de değinen Tuncer, şunları söyledi:

"Beni komutan olarak seçtiler. 21. yüzyılı anımsatarak 21. Halay Komutanı demişler. Capsler çok var. Halay komutanı yapmışlar. Mesela benim de kendime ait sözlerim var. Atasözleri olur ya, bir de Mahmut Tuncer’in sözleri var. ‘Herkes dayıya çekmiş, ben halaya çekmişim. ‘Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, halay ise her yere.' 'Halay yeri inceleme' gibi. Ben de bu işe severek soyundum ve projeyi buradan başlattım"

Tuncer resimli mendillerle halay

Projenin ilk ayağı olarak seçtiği Antalya'daki bir otelde 10 kişilik bir ekiple çalışmalarına başlayan Tuncer, ekibiyle birlikte üzerinde kendi resminin yer aldığı mendillerle halay şov gerçekleştirdi. 5 yıldızlı oteli davul ve zurna sesleriyle yankılandıran Tuncer ve ekibinin gösterdiği performans ise, otel çalışanları ve çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Suat Metin - Adem Akalan