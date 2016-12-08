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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 polis gözaltında

Malatya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 11'i rütbeli 21 emniyet personeli gözaltına alındı.

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 polis gözaltında

08 Aralık 2016 13:11

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli İstanbul, Kayseri ve Mersin'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si üçüncü sınıf emniyet müdürü, 4'ü dördüncü sınıf emniyet müdürü, bir emniyet amiri ile 4 komiser ve 10 polis memuru olmak üzere 21 emniyet personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerin geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararname ile ihraç edilen isimler olduğu öğrenildi.

Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheli adreslerinde bulunamazken 21 polis sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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