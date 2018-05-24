Malezya uçağını Rus füzesi düşürmüş

Uluslararası Suçları Araştırma Ekibi, 2014 yılında düşürülen Malezya Hava Yolları’na ait yolcu uçağının düşme nedenini duyurdu. Yapılan açıklamada Rus ordusuna bağlı askeri birliğe Buk füzesi tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Hollanda Ulusal Polis Teşkilatı'ndan Wilbert Paulissen, Perşembe günü MH17 uçuşunun yönelik soruşturmanın geçici sonuçlarının sunduğu açıklamada, füzenin Rus şehir Kursk'ta bulunan 53 uçaksavar füzesi tugayından geldiğini belirtmişti.

Amsterdam-Kuala Lumpur seferli Malezya Hava Yolları uçağı, 17 Temmuz günü Ukrayna Ordusu ve Rusya yanlıların çatıştığı Ukrayna’nın doğusunda sefer gerçekleştirdiği sırada düşmüş ve 298 kişilik yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.