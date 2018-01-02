Maltepe'de korkunç olay! Binada 3 kişinin cesedi bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre, evin içerisinde cinnet getiren Ali Y. isimli şahıs, kızları Elif ve Hira’yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Silah seslerini duyarak eve gelen yakınları gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ve evde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise iki çocuğun ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Evin içerisinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Metin Başar

