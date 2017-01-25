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Manisa merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Manisa merkezli 11 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' kullandığı tespit edilen 20 emniyet görevlisi gözaltına alındı.

Manisa merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

25 Ocak 2017 10:57

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Manisa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda meslekten ihraç edilen bir şube müdürü, bir komiser ve 18 polis memuru örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. 

Aykut Yeniçağ


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