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Manisa'da 3 asırlık yapı turizme kazandırılıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi Kula Evleri'ni turizme kazandırılmak amacıyla başlatılan çalışma Rahmi Erdil Evi'yle devam edecek.

Manisada 3 asırlık yapı turizme kazandırılıyor

30 Kasım 2016 11:27

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarihi dokusu ve eşsiz mimarisiyle kültür dünyasına armağan edilen tarihi Kula Evleri’ni turizme kazandırmaya devam ediyor. Kula’da Anadolu Türk Evi özelliklerini taşıyan Rahmi Erdil Evi’nin restorasyon ihalesini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Erdiller Konağı’nı geçtiğimiz yıl satın aldı. Tarihi yapının özellikleri hakkında bilgi veren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, “Bin 700’lü yıllarda inşa edilen Rahmi Erdil Evi, 1 milyon 296 bin liraya restore edilerek ilçede butik otel olarak hizmet vermeye başlayacak. 2 kattan oluşan yapı, avlusu ile 700 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiş” dedi.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yıllardan beri köhne durumda olan tarihi Rahmi Erdil Evi’nin restorasyonunun yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Kula evlerinin kültür mirasına kazandırılmasının ilçedeki turizmi olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Başkan Tosun, Kula’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri açısından eşsiz bir kent olduğunu sözlerine ekleyerek, “Kula, UNESCO sertifikalı Türkiye’nin ilk ve tek Jeoparkı’yla, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesiyle, peri bacalarıyla, camileri ve çeşmeleriyle, Emir Kaplıcalarıyla ve tarihi evleri ile her açıdan turizm değerlerine sahip bir ilçedir. Bizler de bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve ilçemizdeki turizm değerlerini geliştirmek amacıyla tarihi evlerimizi restore ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile restore ettiğimiz Beylerevi’nden sonra Ali Kutlu ve Zeynep Onbaşı evlerine başladık. Şimdi de Rahmi Erdil Evi’nin restorasyon ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah tarihi evimizin yakın zamanda restorasyonunu tamamlayarak butik otel olarak işletmeye başlayacağız. İlçemize sağladığı imkanlardan ve desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Turizme kazandırılacak
Kula’nın yaklaşık 3 bin yıllık jeoparkı, Peri Bacaları, tarihi yapıları ve eşsiz güzelliğiyle önemli bir turizm potansiyeli olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Şirin ilçemiz Kula’da bu önemli potansiyeli harekete geçirmek için muazzam bir restorasyon hamlesi başlatmıştık. Geçtiğimiz hafta Beyler Evi’nin restorasyonunu tamamlayarak ilçemize kazandırdık. Rahmi Erdil Evi de bunlardan bir tanesi. Bu güzel yapıyı aslına uygun bir şekilde restore ederek, ilçeye turizm amaçlı gelen yerli ve yabancı misafirlerin kalabileceği butik otel olarak hizmete sunacağız. Şimdiden Kulamıza ve Manisamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Etiketler: 3 asırlık yapı, manisa


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