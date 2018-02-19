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Mardin’de yılanlar köylülerin korkulu rüyası oldu

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Tozan Mahallesi'nde görülen yılanların vatandaşları korkuttu.

Mardinde yılanlar köylülerin korkulu rüyası oldu

19 Şubat 2018 14:49

Kış ayının sıcak geçmesi yılanların erken yuvalarından çıkmasına neden olduğunu söyleyen Tozan Mahallesi sakinlerinden Abdulhakim Aktürk, yetkililerden yardım istedi.

Aktürk, “Köyümüzde ki tarlaya giderken çok sayıda yılan gördük. Bu yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. 9 tane yılan öldürdüm şimdiye kadar, bu yılanlar çocuklarımıza zarar verebilir. Kış ayının sıcak geçmesi nedeni ile yılanlar yuvalarından erken çıktı. Bizde bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz” dedi. 

Murat Akgül
 

 

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