Markete girmeye çalışan hırsızlarla karşı karşıya geldiler

Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 03.00 sıralarında Erol Gür’ün sahibi olduğu marketin önüne beyaz bir otomobil geldi. Araçtan inen şüpheli 3 şahıstan biri kepengi kırarak marketin içine girdi. Marketin cam kapısına önce omuz atarak kırmaya çalışan şüpheli, sonrasında tornavidayla açmaya çalıştı. Cam kapıyı açmakta başarılı olamayan hırsız, dışarıdaki arkadaşından demir kesme makasını alarak camı kırdı. Camın kırılmasıyla markette bulunan alarm sistemi devreye girdi. Marketin alt katındaki fırında çalışanlar, alarm seslerini duyarak dışarı çıktı. Şüpheli şahıslar dışarı çıkan fırın çalışanlarının üstüne yürüdü ve içeri girmelerini söyledi. Fırın çalışanları ellerine aldıkları sopalarla geri geldiklerinde şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Her gece nöbet bekliyoruz"

Osmanlı Caddesi üzerinde üst üste gerçekleşen hırsızlık olaylarından mahalleli olarak şikayetçi olduklarını belirten iş yeri sahibi Erol Gür, "İşyerimizin kepenklerini kırıyorlar. Camları kırıyorlar. Direkt içeri giriyorlar. Daha sonra alt katta fırında çalışan arkadaşlarımız dışarı çıktılar. Alarm ötüyor. Bütün mahalle esnafı olarak hepimiz bu konudan şikayetçiyiz. Bir aydır bu dördüncü girişim oldu. Her gece nöbet bekliyoruz. Esnaf olarak ne yapacağımızı şaşırdık. Bütün esnaflar ayakta" dedi.

"5 bin lira masraf çıktı"

Fırında çalışan personelin hırsızları sopayla kovaladıklarını ifade eden Gür, "Fırında çalışan arkadaşlarımız sesi duyuyorlar. Aşağıda da kamera görüntüleri var. Sopalarla, odunlarla çıkıp kovalıyorlar. Tedirginiz gece uyuyamaz olduk. Her gece nöbet tutuyoruz. Kişilerin bir tanesinde maske de yok. Açık açık yüzü görünüyor. Emniyetimizin bir an önce bulacağını ümit ediyoruz. Cam artı kepenk hiçbir şey çalmadıkları halde bize 5 bin lira masraf çıktı" dedi.

"Hırsız var dediler, sopaları kaptık, koştuk"

Hırsızları sopalarla kovaladıklarını ifade eden fırıncı Yaşar Yalın, "Adam geldi. ‘Ne yapıyorsun? Kaybol oradan’ dedi. İçeridelermiş. Sopa almaya geldik. Sopa alıp geri geldik. Hırsızları kovaladık. Polis çağırdık. Hırsız bir de peşimizden gelip kaybolun dedi. Ne işiniz var dedi. 3 kişiydiler. Biri arabayı kullanıyordu. Biri bagajdaydı. Biri içeri girdi. Herhangi bir şey alamadılar. Peşlerine düşmedik. Bizden kaçtılar" diye konuştu.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Caner Sönmez

