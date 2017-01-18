İki gündür etkili olan sağanak yağış Gökova-Marmaris karayolunda heyelana neden oldu. Yola yuvarlanan dev kaya parçaları yolu kapattı. 2 kilometre boyunca yer yer meydana gelen toprak kaymaları yüzünden araçlar yollarda mahsur kaldı.

Yolda kalan araç sürücüleri Karayolları ekiplerinin heyelan nedeniyle bölgeye ulaşmasında güçlük çekmesi üzerine yola düşen kaya parçalarını kenara kaldırarak uzun uğraşlar sonunda yolu trafiğe açmayı başardı. Bölge trafik ekipleri de meydana gelen toprak kaymaları sebebiyle araç sürücülerini sık sık uyardı. İlerleyen saatlerde Karayolları ekipleri iş makineleri ile yolu tamamen temizleyip yolu trafiğe açtı.

Öte yandan Marmaris Çamlı Mahallesi’nde toprak kayması sonucu bir ahır çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar zarar görmezken, ahırda maddi hasar meydana geldi. Mahallede dere taşması sonucu bir at çiftliğini su bastı. Bir metreyi geçen su nedeniyle çiftlik çalışanları atları güçlükle kurtararak yüksek tepelere çıkardı. Ahır sahibi, kendi imkânlarıyla 3 baş büyük hayvanı dışarı çıkardı. Ahır sahibi Şenay Aslan, “Sağanak yağmur nedeniyle yamaçtan düşen toprak ve kaya parçaları ahırımın bir kısmını yıktı. Kendi imkânlarımızla hayvanlarımız çıkardık. Muhtara ulaşmayı denedim olmadı. Ben ve oğlum itfaiye ve birçok yetkiliyi aramıza rağmen ulaşamadım. 3 bin liralık yemler sular altına kaldı. Maddi hasarım çok fazla" dedi.

Elektriklerin kesilmesiyle vatandaşlar fenerler ile dışarı çıkarak büyük ve küçükbaş hayvanları ile arı kovanlarını kurtarmaya çalıştı. Arı kovanlarının bir kısmını kurtararak kamyonlara yükledi. Bir kişi, 7 keçisinden 3’ünü kurtarabildi. Kümeslerde bulunan tavuklar dışarı çıkartılarak yüksek tepelere götürüldü. Karanlık ve yağmur nedeniyle ürünleri kurtarmakta zorluk yaşayan vatandaşlar, ekili alanların büyük zarar gördüğünü bildirdi.

Vural Efecik