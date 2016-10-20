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Marmaris’te yarım tonluk 'ay balığı' görenleri şaşırttı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde günübirlik mavi tura çıkan turistlerin karşısına yarım ton ağırlığında dev bir ay balığı çıktı. Karşılarında dev bir balık gören turistler şaşkınlığı atlattıktan sonra o anları cep telefonlarının kameralarına kaydettiler.


20 Ekim 2016 10:03

Olay, Marmaris-Dalyan açıklarında meydana geldi. Dalyan-Marmaris arası günübirlik mavi tur gezisi yapan tekne, akşam saatlerinde turdan dönerken turistler denizin üzerinde büyük bir balık görüp kaptanı uyardı. Kaptan suyun üstündeki canlının hangi tür olduğunu anlayabilmek için tekneyi balığa doğru yaklaştırdı. Tekne personeli turistlere balığı önce dev bir vatos diye tanıttı. Ancak 4 metre uzunluğunda 500 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen canlının Akdeniz’de nadir de olsa görülen ay balığı olduğu anlaşıldı. Turistler karşılarında ilk defa bu kadar büyük bir balık görünce heyecanlarını gizleyemeyerek cep telefonları ile bu güzel anları kameraya kaydetti. Ay balığı bir süre yüzeye yakın yüzdükten sonra mavi sularda kayboldu.

Tekne kaptanı Nail Balcı, uzun zamandır denizde olmasına rağmen ilk defa böyle bir balık gördüğünü söyledi. Denizin üstünde bir karaltı gördüğünü söyleyen Balcı, “Önce suyun üstünde yüzen büyük bir poşet olduğunu düşündüm. Ancak yaklaştığımda kocaman gövdesi ve yüzgeçleri olan ay balığı olduğunu anladık. Yabancı müşterilerimiz içinde değişik bir deniz turu oldu” dedi.

Sıcak denizlerde ve derin sularda yaşayan bir tür lan ay balıklarının özellikle Asya'nın, Afrika'nın ve Avustralya'nın ılık denizlerini tercih ettikleri ve bin metre derinliğe kadar dalabildikleri öğrenildi.
Yaz aylarında yoğunlukla Akdeniz'de de görülebilen ay balıklarının Ege ve Marmara denizinde suların ısındığı dönemlerde nadiren de olsa görüldüğü kaydedildi. Molidae familyasına ait balık türünün lezzetsiz ve kötü kokan etinden dolayı ticari değerinin bulunmadığı bildirildi.

Vural Efecik

Etiketler: ay balığı, marmaris


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