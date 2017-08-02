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Marmaris’teki yatın batma anı kamerada

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen motoryat kazasında batma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Marmaristeki yatın batma anı kamerada

02 Ağustos 2017 16:50
Marmaris’teki yatın batma anı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bozburun Limanı’ndan ayrıldıktan 200 metre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle batan “Anemone” isimli motoryatta bulunan 1’i bebek 8 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kayıp 3 kişi için başlatılan çalışmalarda yat sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu’nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp olduğu bildirilen yat görevlisi bayan ile 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan yat kazasının ardından Bozburun Limanı’ndaki çalışmaları yerinde takip eden Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, içerisinde 11 kişi bulunan 20 metre uzunluğundaki "Anemone" isimli teknenin Bozburun Limanı’ndan ayrıldıktan yaklaşık 200 metre sonra battığını ve teknedeki 1’i bebek 8 kişinin kurtarıldığını söyledi. Kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini kaydeden Yüksel, “Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalarda şu ana kadar yat sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor" dedi.


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