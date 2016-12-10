Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısının ardından Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun yeni yönetimi, bugün aldığı karar ile hesaplarında bulunan tüm dövizleri Türk Lirası'na çevirdi.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Zor dönemlerde her zaman kenetlenmesini iyi bilen milletimiz, nasıl ki 15 Temmuz'da demokrasi için kenetlendi ise şimdi de ülkemiz ekonomisi üzerinden oynanmak istenen döviz oyunu karşısında aynı hassasiyetle tüm dünyaya ders veriyor.

Devletimiz tarafından yapılan 'Dövizden Türk Lirası'na dönüş çağrısı' çerçevesinde biz de Türkiye Masa Tenisi Federasyonu olarak hesaplarımızda bulunan dövizleri Türk Lirası'na çevirdiğimizi kamuoyuna duyururuz" denildi.