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Mavi kapaklarla binlerce engellinin hayalini gerçekleştirdi

Kahramanmaraş’ta engelliler yararına düzenlediği projeler ve kampanyalar ile tanınan Abdülkadir Zeki Gülmez, 5 bin 75'inci tekerlekli sandalyeyi sahibine teslim etti.

Mavi kapaklarla binlerce engellinin hayalini gerçekleştirdi

26 Temmuz 2017 12:09

Kahramanmaraş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kantin işletmeciliği yapan Gülmez’e başlattığı kampanyada özellikle okullar ve kafelerden destek geliyor. 5 yılda yaklaşık 60 ton mavi kapak toplayan Gülmez, bu kapaklar karşılığında toplam 5 bin 75 sandalyeyi engelli vatandaşlar ile buluşturdu.

Kampanyaya katkı sağlamak isteyen öğrencilerin ve vatandaşların kendisi ile iletişime geçmesini isteyen Gülmez, bundan sonraki yıllarda da engellilerin her zaman yanında olacağını söyledi.

Şimdiye kadar 5 bin 75 adet manüel, 43 adet de akülü araba teslim ettiğini söyleyen Gülmez, “Bugün yine 10 tane ihtiyaç sahibi kardeşimizin sevincine ortak olduk. Bizim bu sevinci yaşamamıza vesile olan arkadaşlarımızın o, tane tane kapakları topladıkları için ve bizlere vermiş oldukları destekler için ellerinden öpüyorum. Bugünkü vermiş olduğumuz on araçla beraber 5 bin 75 adet manüel araba oldu, 43 tane de akülü elektrikli araba vermiş olduk” diye konuştu.

Mavi kapak kampanyasına katılarak engellilere umut olan ve tekerlekli sandalyesini teslim alan engelli vatandaşlar Abdülkadir Zeki Gülmez’e teşekkür etti. 

Halil Koyun


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