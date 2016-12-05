TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, tutuklu yargılanan partilileriyle ilgili, "Cezaevine alınmaları tutuklanma değil, rehin almadır" deyince TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu söyleyerek, “’Rehin’ diye bir hadise yok, hukuk devleti var ve hukuk devletinin kaideleri işliyor. Lütfen buna riayet edelim. Birlik ve bütünlüğü bozmayalım” diye yanıt verdi. HDP milletvekilleri TBMM Başkanı Kahraman’a itiraz etti. Kahraman ise şunları kaydetti:

“Burada milli birliğe, bütünlüğe aykırı sözler söylettirmem. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, lütfen oturunuz. (Özgür Özel’e yönelik) 15 Temmuz gecesinden bahsettiniz.15 Temmuz gecesi dokunulmaz bir gecedir. Bütün bu milletin payı olan müşterek bir gecedir. 7 kişi ile başlayan topluluk 106 kişiye ulaştı. ‘Her partinin grup başkanvekili gelsin’ dedim. Özgür Özel, Mehmet Muş ve Erkan Akçay Meclise geldi. HDP’nin katılması ertesi gün oldu. Dörtlü deklarasyona HDP de imza attı. O gecenin birliği ve bütünlüğünü devam ettirelim.”

HDP’lilerin ayağa kalkması üzerine AK Parti milletvekilleri de ayağa kalktı. Grup başkanvekillerinin ara talep etmesi üzerine Kahraman oturuma ara verdi.