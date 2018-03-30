Megastar Tarkan, Almanya’yı salladı

'fizy Tarkan Konserleri' turnesinin açılışını Berlin’de verdiği konserle yapan Megastar Tarkan, Almanya’daki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce kişinin coşkuyla izlediği ilk konserde, hem gönüllere hem de gözlere hitap eden Tarkan’ın sahne performansı büyük beğeni kazandı. Her yaştan seveni Tarkan’ı dinlemek için Max-Schmeling-Halle’a akın etti. 7 yıl aranın ardından çıkardığı '10' albümündeki şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen efsane şarkılarını da seslendiren Megastar, biz kez daha sevenlerinden tam not aldı.

Yapılan açıklamada; fizy'nin Almanya tanıtımı ile beraber, dijital müzik uygulamasını indirip kullananlar arasında düzenlenecek sosyal medya kampanyalarıyla, fizy kullanıcıları Tarkan’ın Almanya konserlerine davetiyeler kazanmaya devam edecek ve Türk pop müziğinin Megastarı Tarkan ile tanışma fırsatı yakalayacak.

Ayrıca Tarkan, fizy Almanya Konserleri kapsamında ülke genelinde 6 konser daha verecek. Megastar; Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Munih ve Hamburg’ta sahneye çıkarak Almanya’daki sevenlerini coşturacak.

fizy Tarkan Almanya Konserleri Takvimi

31 Mart 2018, Cumartesi ... Schleyer Halle Stuttgart

1 Nisan 2018, Pazar ... Frankfurt - Jahrhunderthalle

7 Nisan 2018, Cumartesi ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

8 Nisan 2018, Pazar ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

14 Nisan 2018, Cumartesi ... Munih - Zenith Halle

29 Nisan 2018, Pazar ... Hamburg - Barclaycard Arena