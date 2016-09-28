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Merak edenler için 'Gökyüzü neden mavidir?' sorusuna cevap... Gök neden mavi?

Bazen durup dururken aklımıza takılan sorulardan bir tanesi de şu gökyüzü neden mavidir de kırmızı değildir gibi bir sorudur. Gökyüzünün mavi olmasının bilimsel açıklaması ne peki? İşte gökyüzünün ve başka bir ifadeyle havanın mavi renkte olmasının sebebi.

Merak edenler için Gökyüzü neden mavidir? sorusuna cevap... Gök neden mavi?

28 Eylül 2016 10:46

GÖKYÜZÜ NEDEN MAVİ?

En sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: Gökyüzünün mavi gözükmesinin yada gözümüzün öyle algılamasının tek sebebi lisedeki coğrafya derslerinden de hatırlayacağımız üzre 'kırılma' hadisesidir.

GÖKYÜZÜNÜN MAVİ OLMASININ BİLİMSEL AÇIKLAMASI NE?

Güneş ışınları atmosfere girdiğinde atmosferdeki gaz moleküllerine ve toz parçacıklarına çarparak saçılır. Gün ışığı değişik dalga boylu birçok ışından oluşur. En kısa dalga boylu mavi ışınlar atmosferin üst tabakalarındaki küçük parçacılar tarafından hemen saçılırlar. Fakat kırmız ışık (ki en büyük dalga boylu ışıktır!) saçılmak için daha büyük parçacıklara çarpmak zorundadır.

Gökyüzü açık olduğunda, mavi ışık diğer ışıklara oranla en fazla saçılan ışıktır. Bu yüzden de gökyüzü mavi görünür. Mesela gökyüzü yoğun bulutlarla veya dumanla dolu olduğunda, tüm ışınlar nerede ise aynı oranda saçılır. Bu da gökyüzünün gri renkte görünmesine sebep olur. 

KIRILMA - DİFÜZYON OLAYI

TOPARLARSAK: Gökyüzünün mavi bir görüntü vermesinin sebebi (difüzyon) kırılma olayıdır. Güneş ışınları atmosfere girdiğinde atmosferdeki gaz moleküllerine, toz parçacıklarına çarparak saçılır. Gün ışığı değişik dalga boylu birçok ışından oluşur. En kısa dalga boylu mavi ışınlar atmosferin üst tabakalarındaki küçük parçacıklar tarafından hemen saçılırlar.  (Rıdvan Turşak)

 

İHA / RIDVAN TURŞAK

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