Diğer
Kategoriler

Mersin'de Ormana gizlenen uyuşturucu drone ve narkotik köpeği yardımı ile bulundu

Mersin'de uyuşturucu tacirleri tarafından ormanlık alana gizlenen 98 kilo esrar, drone ve narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan arama sonucunda bulundu.

Mersinde Ormana gizlenen uyuşturucu drone ve narkotik köpeği yardımı ile bulundu

04 Şubat 2018 09:23
Ormana gizlenen uyuşturucu drone ile bulundu - Tıkla İzle

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu illerinden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Getirilen uyuşturucunun merkez Mezitli ilçesindeki ormanlık alanda gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, bölgede arama yaptı. Arama çalışmalarını drone ve narkotik köpeği ile sürdüren ekipler, uyuşturucuyu, uzun uğraşlar sonucu çuvallar içerisinde çalılıkların arasına gizlenmiş halde buldu. Yapılan incelemede, 19 çuval içerisinde 98 kilo esrar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

Hüseyin Kar
 

Etiketler: mersin, uyuşturucu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç