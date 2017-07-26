Meteorolojiden Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcaklık uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği beklenmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgar genellikle batı, kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği beklenmektedir" denildi.

Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da sıcaklığın belirli bölgelerde 40 derecenin üzerinde, Bingöl ile Tunceli'de ise 38 derece civarında olması beklendiğini bildirildi.

Zafer Demirbaş