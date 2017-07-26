Diğer
Kategoriler

Meteorolojiden Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini bildirdi.

Meteorolojiden Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcaklık uyarısı

26 Temmuz 2017 12:06

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği beklenmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgar genellikle batı, kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği beklenmektedir" denildi.

Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da sıcaklığın belirli bölgelerde 40 derecenin üzerinde, Bingöl ile Tunceli'de ise 38 derece civarında olması beklendiğini bildirildi. 

Zafer Demirbaş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!