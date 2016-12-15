MMORPG oyunu denildiğinde Metin2 akla ilk gelen oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Özellikle emek harcayarak karakterinizi güçlendirmeniz ve diğer oyunculara meydan okuyabilmeniz birçok oyuncu tarafından en çok beğenilen özelliklerdir. Bu nedenle de Metin2 oyununun aktif olarak binlerce oyuncusu bulunmaktadır. Ancak kimi zaman oyuncular sürekli aynı serverde oynamaktansa farklı serverlerde oynamayı tercih ediyorlar. Metin2 pvp serverler ise bu noktada devreye girerek oyunculara ek bir alternatif sunmaktadır. Resmi sunuculardan sıkıldığınızda ya da farklı heyecanlar aradığınızda siz de pvp serverlere giriş yapabilirsiniz. Bu serverlere giriş yapmak oldukça kolay olduğu için emek harcamanız gerekmeden siz de anında pvp serverlere giriş yaparak hemen karakterinizi güçlendirmeye ve diğer oyuncular ile mücadele etmeye başlayabileceksiniz.

Metin2 pvp serverlerinde oyun oynamak istiyorsanız ilk olarak kendinize bir pvp server bulmanız gerekiyor. www.serverlar.gen.tr listesinden aradığınız pvp serverleri bulabilirsiniz. Bu listede birden fazla metin2 pvp serveri bulunmaktadır. Her serverin özellikleri birbirine göre değişiklik gösterebildiği için kendinize uygun olan serveri bulmanız ve bu serverlerde oyunu oynamanız gerekiyor. Peki, serverlerin özelliklerini nereden bulacaksınız? Server özellikleri server isminin hemen yanında belirtilmektedir. Kolay serverlerde item ve level kasması oldukça kolaydır. Bu serverlerdeki asıl amacınız rakipleriniz ile mücadele etmektir. Orta serverlerde ise item ve level kasmak orta zorluktadır. Günlerce level kasmakla uğraşmazsınız. Ayrıca her oyuncu aynı iteme sahip olmaz ve kendi itemlerinizi yaratıklardan düşürmeye çalışırsınız. Zor serverler ise resmi sunucu serverleri gibi zordur ve hem level hem de item kasmak için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Siz de serverlerin bu özelliklerine göre kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz. Hangi serverde oyun oynayacağınıza karar verdikten sonra server ip numarasını kopyalayarak metin2 oyunu içindeki gerekli dosyaların içerisine yapıştırmanız gerekiyor. Bu işlemi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra patch atma işlemi tamamlanacak ve siz de oyunu sorunsuz bir şekilde oynamaya başlayacaksınız.

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