Diğer
Kategoriler

Metin2 Serverleri

Online oyunların hayatımızdaki yerinin her geçen gün giderek daha da önemli hale gelmesi ve oyuncular için MMORPG oyunlarının vazgeçilmez olması nedeniyle günümüzde oynanmakta olan birçok farklı online oyun bulunuyor.

Metin2 Serverleri

15 Aralık 2016 11:24

MMORPG oyunu denildiğinde Metin2 akla ilk gelen oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Özellikle emek harcayarak karakterinizi güçlendirmeniz ve diğer oyunculara meydan okuyabilmeniz birçok oyuncu tarafından en çok beğenilen özelliklerdir. Bu nedenle de Metin2 oyununun aktif olarak binlerce oyuncusu bulunmaktadır. Ancak kimi zaman oyuncular sürekli aynı serverde oynamaktansa farklı serverlerde oynamayı tercih ediyorlar. Metin2 pvp serverler ise bu noktada devreye girerek oyunculara ek bir alternatif sunmaktadır. Resmi sunuculardan sıkıldığınızda ya da farklı heyecanlar aradığınızda siz de pvp serverlere giriş yapabilirsiniz. Bu serverlere giriş yapmak oldukça kolay olduğu için emek harcamanız gerekmeden siz de anında pvp serverlere giriş yaparak hemen karakterinizi güçlendirmeye ve diğer oyuncular ile mücadele etmeye başlayabileceksiniz.

Metin2 pvp serverlerinde oyun oynamak istiyorsanız ilk olarak kendinize bir pvp server bulmanız gerekiyor. www.serverlar.gen.tr listesinden aradığınız pvp serverleri bulabilirsiniz. Bu listede birden fazla metin2 pvp serveri bulunmaktadır. Her serverin özellikleri birbirine göre değişiklik gösterebildiği için kendinize uygun olan serveri bulmanız ve bu serverlerde oyunu oynamanız gerekiyor. Peki, serverlerin özelliklerini nereden bulacaksınız? Server özellikleri server isminin hemen yanında belirtilmektedir. Kolay serverlerde item ve level kasması oldukça kolaydır. Bu serverlerdeki asıl amacınız rakipleriniz ile mücadele etmektir. Orta serverlerde ise item ve level kasmak orta zorluktadır. Günlerce level kasmakla uğraşmazsınız. Ayrıca her oyuncu aynı iteme sahip olmaz ve kendi itemlerinizi yaratıklardan düşürmeye çalışırsınız. Zor serverler ise resmi sunucu serverleri gibi zordur ve hem level hem de item kasmak için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Siz de serverlerin bu özelliklerine göre kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz. Hangi serverde oyun oynayacağınıza karar verdikten sonra server ip numarasını kopyalayarak metin2 oyunu içindeki gerekli dosyaların içerisine yapıştırmanız gerekiyor. Bu işlemi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra patch atma işlemi tamamlanacak ve siz de oyunu sorunsuz bir şekilde oynamaya başlayacaksınız.

İlandır.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç