Çareyi E-5'ten yolun karşısına geçmekte bulan vatandaşlar tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Zeytinburnu metrobüs durağının 15 gün süreyle geçici olarak kapatılması nedeniyle Merter metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Dakikalarca metrobüs durağına inmeyi ve duraktan çıkmayı bekleyen vatandaşlar yaşanan yoğunluktan dolayı çareyi E-5 karayolundan karşıya geçmekte buldu. Vatandaşların tehlikeli görüntüler oluşturması üzerine Merter durağına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Durağa gelen polis ekipleri trafiği durdurarak vatandaşların güvenli ve kontrollü bir şekilde E-5 Karayolu'ndan geçmelerini sağladı. Bölgede yoğunluk devam ediyor.

Volkan Kayalar