Personel Genel Müdürlüğüne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçi Bölüm Başkanı İsmail Altıntaş, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Toğrol, Askeralma Genel Müdürlüğüne Askeralma Dairesi Başkanı Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Lojistik Genel Müdürlüğüne İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanı Tuğgeneral Adem Haydar atandı.

Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğüne Kanun ve Kararlar Dairesi Başkanı Hava Hakim Albay Murat Yaman, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Askeri Adalet İşleri Albay Taner Güçlü, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığına Askeri Adalet Teftiş Kurulu Müfettişi Hakim Albay Günay Güzel getirildi.

Ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına mensup 8 general ve amiral yeni görevlere atandı.

Buna göre; TSK Sağlık Komutanlığı ve GATA Komutanı Deniz Tabip Tümamiral Hayati Bilgiç TSK Sağlık Komutanlığına, GATA Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve GATA Eğitim Hastanesi Baştabibi Tuğgeneral Ufuk Demirkılıç TSK Sağlık Komutan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Maliye Başkanlığı Tuğgeneral Adnan Baksı Kara Kuvvetleri Maliye Dairesi Başkanlığına, Hava Savunma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ahmet Biçer 6. Anajet Üs Komutanlığına, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Ucarı Genelkurmay Harekat Başkan Yardımcılığına (Afganistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Danışmanı ve Türk Görev Kuvveti Komutanlığına), İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem Çanakkale Boğaz Komutanlığına, 1. Ordu Komutanlığı Emrinde Tümgeneral Gürsel Öztürk Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktirin Kurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktirin Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ahmet Kasa Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktirin Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanlığına atandı.

Onur Emre Durak



