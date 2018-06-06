Milli Sporcu, 'Olimpik Anneler Projesi' için Afyonkarahisar’da

Olimpik Anneler Projesi ile çocukların ve gençlerin spora yönlenmesini destekleyen P&G Türkiye, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) desteğiyle Türkiye genelinde 300’den fazla yatılı bölge ortaokulunun eşofmanlarını yeniliyor. Proje kapsamında Afyonkarahisar’daki 7 yatılı bölge ortaokulu yeni spor eşofmanlarına kavuştu. Bayat, Dinar, Hocalar, Şuhut ilçeleri ve şehir merkezinde bulunan yatılı bölge okullarına yeni eşofmanların dağıtımı için, ülkemizi yurt dışı eskrim müsabakalarında başarıyla temsil eden Milli Sporcu Enver Yıldırım Afyonkarahisar’ı ziyaret etti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Olimpik Anneler Projesi’nin Türkiye’de alternatif spor dallarının yaygınlaşması konusunda önemli bir adım olduğunu belirterek "Ülkemiz eskrim gibi alternatif spor dallarında uluslararası başarılara son yıllarda imza atmaya başladı. Bunu artırabilmemiz, daha fazla çocuğun ve gencin farklı spor dalları konusunda bilinçlenmesini sağlayabilmemiz açısından Olimpik Anneler Projesi çok değerli. Annemle birlikte projede yer almaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

P&G ve TMOK işbirliğiyle 2014 yılında hayata geçen Olimpik Anneler Projesi, anneler başta olmak üzere tüm aileleri çocuklarını spora yönlendirmeleri için bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca MEB’in desteğiyle okulların spor ekipmanlarını yenileyerek çocukların ve gençlerin spor yapma imkanlarını iyileştiriyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 330 binden fazla spor ekipmanı 81 ildeki yüzlerce okula dağıtıldı. Bu yıl ise ilk kez aralarında Afyonkarahisar’ın da olduğu Türkiye’nin 61 ilindeki 50 bine yakın yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin eşofmanları yenileniyor. P&G ve TMOK Olimpik Anneler Projesi kapsamında ayrıca 21 farklı branştan 30 milli sporcu ve annesini destekliyor. Bu isimler arasında eskrim alanında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Enver Yıldırım ve annesi İmran Yıldırım da yer alıyor. Yıldırım, geçtiğimiz yıl 29’uncu Dünya Üniversite Oyunları’nda(Universiade) bireysel kılıç kategorisinde gümüş madalya kazanarak bu müsabakalarda madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Olimpik Anneler Projesi ile ilgili daha detaylı bilgi için www.kadinlarbilir.com/OlimpikAnneler adresini ziyaret edilebileceği bildirildi.

Hayati Kanat