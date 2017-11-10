Minibüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yolcu taşıyan bir minibüs şoförü seyir halinde cep telefonu ile oyun oynadı. O anlar yolcular tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Minibüsün ön koltuğunda oturduğu anlaşılan yolcu, çektiği görüntüyü Denizli Trafik ve Yaşam Grubu adlı sosyal medya hesabından "Lütfen duyarlı olalım abimiz araba sürerken bir taraftan da telefondan oyun oynuyor insan canı bu kadar ucuz olmamalı…" notuyla paylaştı. Yolcunun çektiği görüntüde minibüs şoförünün bir yandan araç kullandığı diğer yandan da telefonla ilgilendiği görülüyor.

Trafiği ve yolcuların canını hiçe sayan plakası alınmayan minibüsün şoförüne sosyal medyadan çok sayıda yorum yapıldı.

Medeni Topaloğlu

