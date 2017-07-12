Mısır tarlasında helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

2 metre boyundaki mısırların arasında kenevire ulaşamayan polisler, helikopterdeki meslektaşlarından yardım aldı.

Alınan bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, helikopterle yaptıkları incelemede mısır tarlasının ortasında ekili Hint kenevirini tespit etti. Tarlaya giren narkotik polisleri, 2 metre boyuna ulaşan mısırların arasında keneviri bulamayınca, helikopterdeki polisler, ’bizim altımıza gelin’ diyerek kenevirlerin yerini tarif edip bulunmasına yardımcı oldu.

Tarla sahibi 57 yaşındaki A.A., olayla ilgili olarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi’ne daha sonra ise adliyeye sevk edildi. A.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen bin 670 kök Hint keneviri ise sökülerek imha edildi.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya