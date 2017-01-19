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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarpan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

19 Ocak 2017 09:58

Kaza, saat 20.30 sıralarında Olof Palme Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta komşusunu ziyarete giden Hatice B.’ye (63), yolun karşısına geçmek istediği sırada Yıldıray A.’nın (46) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın park halindeki bir tırın dorsesinin tekerine çarptı, motosiklet sürücüsü de yola savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaşlı kadın olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralıların Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ömer Keleş

Etiketler: kaza, Konya, motosiklet


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