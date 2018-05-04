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Motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücü kamerada

İstanbul'da motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücü kamerada

04 Mayıs 2018 10:00
Motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücü kamerada - Tıkla İzle

İstanbul'da motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan ve adeta ölüme meydan okuyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen 34 VL 1303 plakalı motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ayaklarını da havaya kaldıran sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Kasksız motosikletlinin tehlikeli şovu ise diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün yatarak ilerlediği görülüyor.  

 

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