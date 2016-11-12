Mardin’in Derik ilçesindeki saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün cenaze namazını babası Asım Safitürk kıldırdı. Acılı baba "Benim can parem hiç haberi yokken görevi başında şehit oldu" dedi.

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Cenaze töreninde konuşan baba Asım Safitürk ise İslam Dünyası’nın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iftihar ettiğini söyleyerek, “Bizi yoktan var eden, gök kubbesini direksiz tutturan yüce rabbimiz buyuruyor ki “Mutlaka siz benim için yaratıldınız ama bana döneceksiniz” diyor. Bu dünyaya gönderilen ve sonunda ona gideceğiz. Onun için acılarımızı paylaşırken bu ayeti kerimeyi unutmuyoruz. Çok muhterem, kendisiyle memleketimizin milletimizi, bütün İslam Âlemi kendisiyle iftihar eden, cümlenin medarı iftarı olan değerli kardeşim muhterem Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Onun destekçileri, Başbakanım, bakanlar, milletvekillerimiz ve sevenlerine Allah muvaffak eylesin. Ölüm, haktır. Ama kendi evladını kaybeden bir ölüm, yüreklerin parçalanması ifadesiyle ancak yapabiliyorum. Hele bu yavrum yedinci çocuğumdur. Bir üniversite hayatında hiçbir sıkıntısıyla karşılaşmadım. Kendi görevine odaklanmış, hiçbir zorluk çıkartmamıştır. Diğer kardeşlerinin gönlüne taht kurmuştur. Böyle bir evladı kaybetmek kolay değildir. Adım atana Allah hac sevabı ihsan eylesin. Böyle bir evladı ancak küstah bir şekilde şehit edildi yavrum. Haklarınızı helal edin. Allah razı olsun” diye konuştu.

“Hunharca yavrumu şehit edenleri Allah’a havale ediyorum”

Elektrik, su parası ödemeyen, askerlik yapmayan, millete hıyanet edenleri Allah’a havale ettiğini söyleyen acılı baba, “Değerli Cumhurbaşkanımızdan çok defa dinliyoruz. Allah dünyada kendisine zeval vermesin. Ahirette beraber olalım. Yağcılık yapmak hiç âdetim değil. Konuşmalarında sık sık şunları buyurmuşlardır. Bayrağı, bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan, uğurunda ölen varsa vatandır. Bu vatanın ekmeğini yiyen, bu milletin vergisiyle ta meclislere kadar gelen elektrik, su parası ödemeyen, askerlik yapmayan, bu millete hıyanet eden; evlatlarımızı şehit edenleri, yüce Rabbül Alemden hunharca yavrumu şehit edenleri Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.

Cenaze namazının kılındığı alana akın eden binlerce vatandaş, son yolculuğunda şehit kaymakam Fatih Safitürk’ü yalnız bırakmadı. Camiye yoğunluktan giremeyenler, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki caddede saf tuttu. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler şehidin tabutunu omuzladı Şehidin naaşı defnedilmek üzere tekbirler eşliğinde kabristana götürüldü.